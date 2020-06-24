Токио, , 06:19 — REGNUM В Японии впервые с начала пандемии нового коронавируса прошла церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств. Об этом 24 июня сообщает агентство Kyodo.

В прошедшей в императорском дворце церемонии верительные грамоты императору Японии Нарухито вручили прибывшие в страну в 2020 году послы Кубы, Таиланда, Тонги и Руанды.

Первоначально предполагалось, что новые главы дипломатических представительств вручат верительные главы в конце марта — начале апреля, но мероприятия были отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, японская фармацевтическая компания Snionogi заключила соглашение с группой из трех японских университетов, чьи ученые разработали новый экспресс-тест на выявление нового коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.

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