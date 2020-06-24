Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон при необходимости подтвердит под присягой свои слова о том, что президент США Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться. Об этом 23 июня он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Все мы, кто был на той встрече, могли бы (дать показания) под присягой, и я бы тоже был рад это сделать. Это мои воспоминания», — сказал он.

Болтон добавил, что просьбу Трампа он ранее обсуждал с членами Совета национальной безопасности, юристом Белого дома и генпрокурором.

Ранее, напомним, глава национального совета по торговле при президенте США Питер Наварро опроверг утверждения Болтона о том, что американский лидер просил помочь с переизбранием на второй срок.

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