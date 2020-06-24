Москва, , 05:58 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 23 июня провёл встречу с главнокомандующим вооружёнными силами (ВС) Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайном. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как отмечается в заявлении военного ведомства, в ходе переговоров, прошедших в теплой и дружественной атмосфере, «стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области», а также подтвердили намерения «максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства».

Глава Минобороны Мьянмы прибыл в Москву в качестве почетного гостя для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Сенаторы США призвали Вашингтон ввести санкции против главы армии Мьянмы