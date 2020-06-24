Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Экс-президент США Барак Обама принял участие в предвыборном мероприятии своего бывшего вице-президента Джо Байдена и помог собрать ему более $7,6 млн в качестве пожертвований для финансирования избирательной кампании, сообщает Associated Press.

Сообщается, что мероприятия проводилось в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции. Чтобы получить доступ в трансляции, сторонникам Байдена было необходимо пожертвовать любую сумму. Отмечается, что к началу мероприятия на счета поступило более $7,6 млн. Свои деньги отправили Байдену более 175 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня экс-вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии США в штате Кентукки. По предварительным итогам подсчета бюллетеней он набрал 57,1% голосов избирателей.

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