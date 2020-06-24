Киев, , 05:45 — REGNUM Обещанная правительством Украины финансовая помощь для борьбы с распространением коронавируса не дошла до городов, заявил 23 июня мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, максимум, который возглавляемый им город смог получить — средства, выделенные областным бюджетом и собственные средства.

«Я вам скажу на примере нашего города, так боролись, так эту помощь давали, что она к нам просто не дошла, — сказал Бондаренко. — А где же те миллиарды, которые депутаты распределяли? Мне просто интересно, где они. Почему не дошли до нас?».

Он добавил, что государство не поставило в Черкассы ни одного аппарата искусственной вентиляции лёгких и ни одной ПЦР-системы для тестирования.

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