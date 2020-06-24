Москва, , 05:29 — REGNUM Заявление из Киева о том, что Россия якобы задолжала Украине сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму, прокомментировала 23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — сказала она журналистам.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия якобы должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. По его словам, что Москва расторгла это соглашение в одностороннем порядке в 2014 году, но Киев считает, что соглашение действует.

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