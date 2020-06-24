Тегеран, , 07:56 — REGNUM 23 июня комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана (Меджлиса) в своем заявлении отклонила резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) против Ирана, охарактеризовав ее как полностью политизированную и непрофессиональную. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Позитивный ответ Ирана на запрос МАГАТЭ создаст неправильное отношение и подходы к другим государствам», — говорится в заявлении. «В последние годы Иран содействует прозрачной инспекции агентства и является главным партнёром МАГАТЭ» — сообщается в заявлении, где также отмечается, что МАГАТЭ, в свою очередь, «под политическим и некомпетентным давлением со стороны США и их союзников» выпустило резолюцию против этой страны.

Напомним, что 19 июня 2020 года Совет управляющих МАГАТЭ принял политическую и непрофессиональную резолюцию против мирной ядерной программы Исламской Республики Иран (ИРИ), которая не имеет юридической и технической обоснованности. Согласно правилам, МАГАТЭ не имеет права основывать свои запросы о доступе к данным на основании ложных заявлений других государств.