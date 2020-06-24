Тегеран, , 08:09 — REGNUM 23 июня глава антинаркотического комитета Ирана заявил, что кампания по борьбе с оборотом наркотиков, проводимая полицией Исламской Республики, не имеет себе равных в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генерал Кассем Резаэй сделал эти замечания в своем выступлении на совещании, проведенном в формате видеоконференции, посвященной Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом (26 июня). На онлайн-совещании также присутствовал представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Иране Александр Федулов.

«Непревзойденная антинаркотическая деятельность Ирана направлена на то, чтобы принести мир людям и человечеству», — сказал бригадный генерал Резаэй. Он отметил, что в ходе операций против незаконных наркоторговцев Иран потерял жизни более 3800 своих офицеров безопасности и армии. «В настоящее время все знают, что Иран является пионером в борьбе с незаконным оборотом наркотиков», — отметил он.

«Хотя Иран потратил несколько сотен тысяч долларов на закрытие своих восточных границ и считается одним из главных партнеров УНП ООН, западные государства не оказали должное сотрудничество по обеспечению фонда для борьбы с наркоторговцами», — заявил иранский чиновник.

Что касается антинаркотической деятельности иранской полиции в пограничных районах, особенно на совместном пограничном посту с Афганистаном, чиновник сообщил, что конфискация наркотиков в этом году увеличилась на 66 процентов по сравнению с предыдущим годом.