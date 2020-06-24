Тегеран, , 08:12 — REGNUM 23 июня высокопоставленный иранский чиновник по делам мигрантов заявил, что Иран оплачивает около 93% расходов на образование иностранных граждан, проживающих в стране, в то время как международные организации покрывают только семь процентов затрат. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Г директор Бюро по делам иностранцев и иностранных иммигрантов министерства внутренних дел Мехди Махмуди рассказал журналистам IRNA, что большинство иммигрантов, проживающих в Иране, являются афганскими гражданами. «Уже почти 40 лет афганские иммигранты приезжают в Иран, и некоторые из них почему-то считаются иранскими гражданами», — отметил чиновник.

«В настоящее время в Иране проживает около 1,7 миллиона иммигрантов», — подчеркнул Махмуди, отметив, что срок действия паспортов многих иммигрантов истек.

По его словам, Иран неоднократно обсуждал такие случаи с афганскими официальными лицами и предупредил, что, если кабульское правительство не предпримет что-то в этом направлении, афганские граждане будут рассматриваться как несанкционированные иммигранты.