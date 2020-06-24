Тегеран, , 08:23 — REGNUM 23 июня военный атташе Ирана в Ираке бригадный генерал Мостафа Морадян и новый начальник Объединенного штаба Ирака генерал-лейтенант Абдул Амир Рашид Яралла призвали к расширению военного сотрудничества Тегерана и Багдада. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Морадян и генерал-лейтенант Яралла обсудили на встрече различные вопросы, касающиеся военного сотрудничества, и пообещали вести ожесточенную борьбу с терроризмом.

Морадян также заявил о готовности Ирана оказать помощь иракским вооруженным силам в различных областях.

Говоря о помощи Исламской Республики Иран (ИРИ) в борьбе с террористами, генерал-лейтенант Яралла заявил, что Ирак готов продолжать сотрудничество с Тегераном в различных областях и вести совместную борьбу с терроризмом.

Он призвал к развитию и укреплению Центра по обмену информацией в области безопасности и сотрудничества между Ираном, Россией, Ираком и Сирией.

Центр обмена информацией в области безопасности и сотрудничества между Ираном, Ираком, Россией и Сирией был создан в 2015 году с целью обмена информацией и координации действий в борьбе с терроризмом.