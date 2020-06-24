Тегеран, , 08:29 — REGNUM 22 июня посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварзаде в своем послании высоко оценил возражения Китая против антииранской резолюции, принятой Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявив, что Иран никогда не забудет незыблемую позицию и поддержку Китая. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 июня.

Кешаварзаде сделал эти замечания в своем Twitter-аккаунте в ответ на высказывания официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяна, который заявил, что Китай не будет поддерживать действия, которые обостряют напряженность.

«Китай поддерживает МАГАТЭ в том, чтобы агентство играло свою роль объективно, профессионально и нейтрально в проверке соблюдения Ираном своих обязательств по гарантиям», — сказал Лицзянь, выступая на пресс-конференции. «Мы выступаем категорически против политизации его работы. МАГАТЭ недвусмысленно заявляет, что вопрос гарантий не является ни срочным, ни представляющим какую-либо угрозу», — отметил он.

«Иранская сторона также выразила четкое желание решать вопросы путем диалога с агентством», — заявил официальный представитель МИД Китая.