Тегеран, , 08:30 — REGNUM 22 июня спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф назвал новые экономические санкции против сирийцев провалом врагов в войне за обеспечение безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 июня.

Выступая на встрече с послом Сирии в Тегеране Аднаном Махмудом, Калибаф сказал, что история показывает, что Иран и Сирийская Республика всегда имели глубокие и неразрывные отношения, которые коренятся в верованиях иранского и сирийского народов. «Мы всегда рассматриваем Сирию как передовой фронт сопротивления», — отметил он, добавив, что дружба между двумя странами началась с победы Исламской революции и с каждым днем становится все крепче.

«Сегодня мы наблюдаем, что враги Ирана и Сирии разочарованы текущим положением дел в стране», — подчеркнул Калибаф, заявив, что экономические санкции были вызваны неудачей врагов в военной сфере.

Тем временем Аднан Махмуд поздравил Калибафа с избранием на пост спикера иранского парламента. Он отметил, что генерал-лейтенант Касем Солеймани — мученик Сирии, Ирана и оси сопротивления, а также подчеркнул важность достижения стратегических успехов.