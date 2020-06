Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Сравнение книги «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона с разоблачениями бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена является некорректной. Об этом сам Болтон заявил в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что не раскрывает в своей книге никаких секретных данных, поэтому сравнение является неуместным.

«С другой стороны, президент еще несколько месяцев назад называл меня предателем, так что Помпео следует его примеру», — добавил Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео сравнил издание мемуаров Болтона с разоблачениями Сноудена. По его словам, в книге присутствует конфиденциальная информация, которая несет ущерб национальной безопасности США.

