Пхеньян, , 04:30 — REGNUM Снос пропагандистских громкоговорителей в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей начала северокорейская сторона, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник.

Они были установлены ранее, несмотря на договоренности между сторонами прекратить любые недружественные действия, в том числе и пропагандистское вещание на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в рамках предварительного заседания Центральной военной комиссии (ЦВК) отверг предложенный Генштабом план боевых действий против Республики Корея.

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