Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пытался использовать украинские власти в своих целях, чтобы организовать расследование против своего политического конкурента Джо Байдена, заявил экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.

«Судя по моим наблюдениям, президент Трамп использовал на Украине властные полномочия, чтобы содействовать своим собственным политическим целям», — заявил он.

Болтон добавил, что это не повод объявлять Трампу импичмент. При этом он отметил, что глубоко сожалеет за подобные действия американского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России назвал выход мемуаров Болтона элементом внутриполитической борьбы в США. При этом замглавы российского МИД Сергей Рябков считает подобные вбросы компрометацией международной дипломатии.

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