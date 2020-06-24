ш. Кентукки, , 04:15 — REGNUM Бывший вице-президент США Джозеф Байден 23 июня выиграл праймериз в штате Кентукки. Об этом исходя из собственных оценок результатов голосования сообщает газета The New York Times.

Праймериз (первичные выборы) 23 июня проходят в двух штатах — Нью-Йорк и Кентукки. На них отбирали делегатов, которые в августе на съезде Демократической партии будут голосовать за претендента в кандидаты на пост президенты США от партии.

Хотя обработка бюллетеней ещё не завершена, по оценкам газеты Байден получил в Кентукки 57,1% голосов избирателей.

Напомним, очередные выборы президента США намечены на 3 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, три раунда теледебатов с американским лидером Дональдом Трампом проведет бывший вице-президент США Джо Байден в рамках предвыборной борьбы за президентское кресло.

Читайте также: Успех во Флориде может обеспечить Байдену победу на выборах — The Hill

Читайте ранее в этом сюжете: Байден согласился на три раунда дебатов с Трампом — Wall Street Journal