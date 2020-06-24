Чарлстон, США, , 03:30 — REGNUM Статуя бывшего вице-президента США и идеолога рабовладельческой политики Джона Кэлхуна в городе Чарлстон американского штата Южная Каролина будет убрана решением городского совета, передает телеканал ABC News 4.

За демонтаж памятника проголосовали все члены законодательного органа. Дата переноса еще не названа. Памятник передадут в музей или научный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня американский президент Дональд Трамп распорядился брать под арест всех, кто оскверняет и разрушает памятники в США.

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