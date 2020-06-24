Севастополь, 24 июня 2020, 04:15 — REGNUM Подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота (ЧФ), направляющаяся на судоремонтную верфь Северо-запада России для выполнения планового ремонта, проходит черноморские проливы. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.
Преодоление проливных зон подводным кораблём ЧФ РФ осуществляется «в строгом соответствии с международным правом».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая дизель-электрические подводные лодки «Колпино» и «Ростов-на-Дону» выполнили торпедные стрельбы в акватории Черного моря.
В настоящее время Черноморский флот располагает шестью такими подводными лодками проекта 636.6 «Варшавянка». Помимо торпедного вооружения, они оснащены пусковыми установками для крылатых ракет «Калибр».
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