Ереван, , 03:11 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян подписал регламент, делающий необязательным его подпись при принятии парламентом страны конституционных изменений. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба администрации президента.

«24 июня президент Армении подписал поправки в закон «О регламенте Национального собрания», — говорится в сообщении.

Национальное собрание (парламент) Армении на внеочередном заседании 22 июня приняло поддерживаемый провластной фракцией «Мой шаг» проект конституционных изменений. Новая редакция главного закона страны теперь позволит заменить председателя и членов Конституционного суда (КС). Это заседание бойкотировалось оппозиционными фракциями «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

Национальное собрание, наряду с изменениями в конституцию, также в окончательном чтении приняло поправки в собственный регламент, разрешающий спикеру не направлять на подпись президенту утвержденный законодательным органом проект конституционных изменений. Именно это решение было подписано Саркисяном.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич заявила, что конституционный кризис в Армении можно преодолеть при помощи консультаций Венецианской комиссии.

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