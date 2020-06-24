Бразилиа, , 02:59 — REGNUM Федеральный суд в Бразилии вынес решение, согласно которому президент страны Жаир Болсонару будет штрафоваться на 2000 реалов (около $387) ежедневно, если не будет носить медицинскую маску, сообщает агентство Reuters.

Поводом для этого решения суда послужил отказ Болсонару надевать медицинскую маску во время публичный мероприятий. Тем не менее, генеральный солиситор страны намерен оспорить это решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 июня в Бразилии подтвердили 1 145 906 случая заражения коронавирусом нового типа. С начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 52 645 человек. Отметим, что Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом.

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