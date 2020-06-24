Тирасполь, , 01:25 — REGNUM 30 лет назад Верховный Совет ССР Молдова принял историческое постановление, предоставившее Приднестровью право на самоопределение, пишут «Новости Приднестровья», комментируя празднование в Кишиневе 30-летия принятия декларации о суверенитете 1990 года,

￼"В Молдавии отмечают 30-летие Декларации о суверенитете — одного из важнейших документов современной истории соседней страны. Им провозглашалось верховенство законов ССР Молдова над союзным законодательством. Одновременно парламент Молдавии принял и другой важный документ, согласно которому Кишинёв де-юре объявлял о выходе из МССР, тем самым предоставив возможность Приднестровью воссоздать государственность на опыте Молдавской Автономной ССР, существовавшей в 1924−40 годах», — отмечает издание.

Оно отмечает, что в этот день, 23 июня 1990 года, Верховный совет ССР Молдова принял постановление «О заключении Комиссии Верховного Совета ССР Молдова по политико-юридической оценке Советско-Германского договора о ненападении и Дополнительного секретного протокола от 23 августа 1939 года, а также их последствий для Бессарабии и Северной Буковины».

В документе отмечалось, что Россия в 1812 году «расчленила государство Молдова», а в 1940 году СССР «оккупировал силой оружия Бессарабию и Северную Буковину вопреки воле населения этого края». Провозглашение Молдавской ССР в документе называется «незаконным» и «актом расчленения Бессарабии и Буковины».

«Этим постановлением Кишинёв загнал себя в историческую ловушку: нелегитимным объявлялось само молдавское государство. Таким образом, объявив в 1990 году создание МССР незаконным актом, парламент Молдавии запустил процесс исторической перезагрузки, который привел в итоге к сбою всей системы», — отмечает издание.

ИА REGNUM напоминает, что 23 июня 1990 года в нарушение Закона СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» Верховный совет в Кишиневе принял «Декларацию о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова», в которой объявил незаконными пакт Молотова-Риббентропа и образование МССР.

Таким образом, этот документ, как и принятая 27 августа 1991 года кишиневская «Декларация о независимости», аннулирует де-юре пребывание Приднестровья в составе Республики Молдова и современную молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границы.

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