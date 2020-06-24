Тусон, США, , 01:25 — REGNUM В городе Тусон (США, штат Аризона) традиционный салют в День независимости 4 июля отложили на неопределённый срок из-за угрозы коронавирусной инфекции. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба главы администрации города Майкла Ортеги.

«Ввиду недавнего резкого всплеска случаев COVID-19 и предписания отложить возобновление работы предприятий города до 3 августа, мы откладываем праздничный фейерверк 4 июля», — говорится в заявлении.

По словам Ортеги, такое решение было принято в связи с «высоким риском распространения COVID-19», а также «экстремальной угрозой» для возникновения в районе пожаров и, в настоящее время, является «верным», поскольку поможет замедлить распространение заболевания и скорее возобновить работу предприятий.

Сроков проведения перенесённого салюта по случаю Дня независимости власти не называют.

Как сообщало ИА REGNUM, главный инфекционист правительства США Энтони Фаучи заявил, что страна готова ко второй волне пандемии коронавируса.

По последней информации университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 2 338 275 случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 121 119 человек.

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