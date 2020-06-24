Вашингтон, , 00:43 — REGNUM Twitter 23 июня пометил сообщение президента США Дональда Трампа о том, что намеревающиеся создать в Вашингтоне «автономную зону» встретятся с «серьёзной силой», как нарушающее правила социальной сети.

По мнению модераторов соцсети, данная запись Трампа нарушает «правила, запрещающие оскорбительное поведение, в особенности в связи с угрозой причинения вреда определённой группе».

Вместе с тем, администрация сервиса микроблогов заявила, что не будет удалять эту запись Трампа, поскольку она может представлять определённый общественный интерес. Возможность оценивать и комментировать данное сообщение президента США в настоящее время отключена.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 23 июня написал на своей странице в Twitter, что пока он является президентом, в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны». «Если они попытаются, они встретят серьёзную силу!» — говорится на странице Трампа.

Напомним, надпись «Автономная зона Чёрного дома» была продемонстрирована в ходе беспорядков 23 июня в штате Вашингтон.

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