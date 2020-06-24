Рига, , 00:10 — REGNUM Госканцелярия сообщила, что в ближайшее время президент Латвии Эгил Левитс представит на рассмотрение Сейма закон об исторических землях Латвии.

«Дискуссия об административно-территориальной реформе показала многообразие латышской идентичности, а также мест её культурного происхождения. Сохранить эти очаги важно для общего блага» — сказано в заявление президента Левитса ИА ЛЕТА.

Если провозглашённый вчера новый закон о территориальной реформе решает задачи управления, экономики и социальной сферы, то необходимо определить политику государства в отношение сохранения латышской культурной идентичности малых городов местечек, а также горизонтальных связей между ними.

Напомним, что 22 июня, как сообщало ИА REGNUM, президент Латвии, невзирая на массовые протесты небольших регионов, провозгласил закон о территориальной реформе, сокращающий число самоуправлений в республике со 119 до 42.