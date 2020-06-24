24 июня 2020 | Время чтения 8 мин

Александр Халдей, , 12:19 — REGNUM Специалисты по изучению средств манипуляции массовым сознанием давно заметили, что дизайн является главным средством пропаганды либерализма. Если понимать либерализм как совокупность неких ценностных символов, то дизайн — это катехизис этих символов.

Во время исполнения американского гимна

Пренебрежение дизайном стоило коммунизму безвременной кончины — это следствие господства пролетарского утилитарного мышления, навязанного политической элите и отвергнутого всем населением страны.

И хотя трудно назвать членов партноменклатуры носителями пролетарского сознания, но можно точно сказать, что у кремлёвских старцев понимание тонких материй было довольно примитивным. Влияние эстетики на власть они не понимали, и всё сводили к контролю над СМИ и силовыми структурами. Их поражение от дизайнеров говорит о том, что можно погибнуть, так и не поняв от чего.

Дизайн — это пропаганда ценностей и стиля жизни на основе этих ценностей. Это работает намного лучше листовок, плакатов и демонстраций. И уж тем более лучше лекций, газет, дикторов программы «Время» и телеведущих передачи «Международная панорама». Экономить на инвестициях в дизайн — это расписываться в собственной тупости и неспособности понимать истинную природу власти.

Мода — это не причуда фриков, а инструмент политики промывания мозгов и индоктринации определёнными идеями. Мода — это язык символов и знаков, для чтения и распознавания которых требуется обращение к структурам сознания, предшествовавшего появлению письменности. Письменность — это левое полушарие, отвечающее за рациональность. Символы и знаки — это правое полушарие, отвечающее за эмоции и образы.

Побеждают не те, кто обращается к логике, а те, кто обращаются к миру эмоций. Во-первых, это проще для понимания — для логики требуется мощное усилие по концентрации внимания. Для эмоций ничего не требуется — они возникают и текут сами. Во-вторых, участок в головном мозге, отвечающий за логику, находится в лобной доле и занимает маленькое пространство. Участок, отвечающий за эмоции, находится между теменем и затылком и по площади обширен.

Понятно, что он легче возбуждается и труднее подавляется. Миром правят те, кто говорит на языке эмоций, а не цифр. Хотя настоящая власть пользуется цифрами, но толпой управляет с помощью эмоций. И дизайн тут — одно из главных средств воздействия.

Американская нация воспитывалась на рефлексах собаки Павлова. Она исторически приучена реагировать на понятные знаки и символы. То, что именно американская реклама первой в мире превратилась в науку массовой манипуляции общественным сознанием, вызвано исторической спецификой США — сплав народов и культур не подразумевал общего политического бессознательного и требовал универсального примитивного кода. Таким кодом стал дизайн.

Обложка комикса «Бэтмен: Убийственная шутка». 1988 Comics.org

Склонность американцев к комиксам — это проявление именно этой особенности их массового сознания. Это не от отсутствия грамотности и умения читать тексты, а от приверженности знакам в их ментальном коде. Но приверженность знакам проявилась не в смешанном американском сообществе, а прежде этого в среде белых протестантских англосаксов, составляющих основу американского государствообразующего народа.

Россиян любой национальности просто поражает нарочитое стремление американцев всё делать напоказ. Для православной культуры, из которой выросла российская светская культура, любое действие напоказ противно и ассоциируется с мерзостью фарисейства. Ислам тоже не считает демонстрацию благочестия доблестью. Но католицизм и особенно протестантизм в своём богословии к Ветхому Завету обращаются чаще, чем к Новому. А Ветхий завет — это Тора с её регламентом.

Принцип иудейского мышления заключается в страхе забыть что-либо из множества регламентирующих предписаний. Демонстрация соблюдения этих предписаний — требование для социализации живущего в обществе Торы. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества.

Если окружающие не видят внешних проявлений вашего благочестия, они относятся к вам настороженно — древний Израиль был полон внешне похожих, но идеологически и религиозно разных людей. Отличить своего от чужого можно было не по лицу и не по одежде, а по проявленным и демонстрируемым нормам поведения.

Это было правильно — за символами стояла суть. Но со временем их связь исчезла, а символика стала самодовлеющей ценностью. Не случайно Христос говорил ученикам про фарисеев: «Делайте, как они говорят, но не как они делают». Показная добродетель стала формой лицемерия и лжи.

Притча о мытаре и фарисее — основополагающая в христианстве. В ней вся христианская аксиология и вся суть понимания христианством истинной добродетели, когда «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милость твоя была в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

Равеннская мозаика «Мытарь и Фарисей». V век

По мере дрейфа отколовшегося католицизма и ещё раз отколовшегося протестантизма в сторону иудаизма фарисейские свойства стали содержанием коллективного бессознательного европейских переселенцев в Америку. Фарисейство создало политическую культуру показных добродетелей. На основе фарисейства родилась наука о рекламе и дизайне как языке обращения к эмоциям с помощью инструментов дизайна. Доминирование дизайна в структуре бессознательного создало массовую культуру, оперирующую знаками.

На самом деле как распространялась мода на американщину? Через бренды, лейблы и логотипы. Сокращённые символы более обширных смысловых систем. Они легко читаемы и вызывают цепочки нужных ассоциаций в виде условного рефлекса. Носить одежду с яркими надписями и картинками сейчас признак маргинальности, но весь ХХ век это было символом принадлежности к продвинутой культуре. Как ношение джинсовых костюмов в театр и в дорогой ресторан в семидесятых и восьмидесятых годах ХХ века.

Когда мы видим американские приступы благочестия в виде наложения правой ладони на сердце под звуки национального гимна, нас тошнит от фальши, а для американца такое фарисейство — не позор, а пропуск в мир своих. Вставание на колено или на колени на публике — это та же протестантская знаковая мораль, выраженная в брендах, знаках и надписях на одежде.

Эти массовые вставания на колени и прикладывания рук к сердцу в местах массового скопления людей — такие же средства социального дизайна, как покрой одежды и обуви, нашивки на куртках и обводы мебели или автомобилей. Это ветви, выросшие из одного ствола фарисейской аксиологии западного протестантизма, давно выродившегося в атеистическое морализаторство абстрактного гуманизма, приведшего к диктатуре ЛГБТ.

ЛГБТ-символика Permo Triassic Apocalypse

Диктатура сексменьшинств, публичные вставание на колено и руки на груди при гимне — это лейблы на куртках и бренды на вещах. Дизайн победил всё и стал орудием насаждения единой универсальной политкорректности, а по сути — стандартом социальной рефлексии. Проще говоря — методом дрессировки.

Сегодня мы можем точно сказать — те из русских, кто прикладывает к левой груди правую ладонь при звуках гимна, хотят примирения с США на условиях США, не любят Путина и Россию, считают возвращение Крыма неправильным и американскую систему ценностей носят в себе как главенствующую и подавляющую русские нравственные инстинкты. Они могут об этом не говорить, но они так думают. «Тело не врёт», как говорил Станиславский.

Украинцы бросились подражать американцам в этой надрывной демонстрации благочестия, в которой больше внешнего принуждения к подчинению, чем реального смысла русских и православных по культурным истокам людей. Живущие подолгу в США российские спортсмены тоже при звуке нашего гимна стали класть руки на левую грудь. Стоит команда, половина которой держит руки по швам, а другая — на груди.

Это не причуда, это знак принадлежности к тому или иному лагерю. Думать иначе — это повторять ошибку кремлёвских старцев, не понявших в своё время, как это они и их страна оказались на помойке истории. Потому и оказались, что не понимали серьёзного значения символики.

Фарисейство — вот основная доминанта американского сознания, выросшего из католико-протестантской среды. Иудео-христианство — это не про православие, это именно про союз католиков и протестантов с иудаизмом на основе Ветхого Завета. В православии Ветхий Завет — это то, что должно остаться в прошлом, вместе в мерзостью показного благочестия и хвастовства своей праведностью.

Гюстав Доре. Спор Христа с фарисеями. 1866

Прививать православным украинцам протестантскую привычку класть руку на грудь во время гимна — это знак принадлежности к проамериканскому лагерю и отвергания лагеря российского, а не проявление патриотического экстаза. Кладущие руку на грудь россияне и вовсе смотрятся нелепо, как негры в вышиванках или белые в бусах и набедренных повязках. Хотя когда кушать хочется, ещё не так раскорячишься. Нынешний дизайн сломает ещё и не такие барьеры.

Не случайно интеллигенция — передовой отряд либерализма. Это те, кто символы не только понимает, но и изобретает, распространяет и навязывает. Руки на груди и стояние на колене так же говорят о принадлежности к политическому лагерю либерализма, как серьга в ухе у мужчины и платок на шее под рубашкой говорят о симпатиях к голубому сообществу, прикрытому знаком принадлежности к творческой богеме.

Это мы можем не понять сигнала, а они всё понимают как надо. И делают всё, чтобы мы перешли на их язык и в их лагерь. Едва ли фарисейство вместе с их голубым кодексом будет принято русским культурным кодом, но кто сказал, что их это может остановить?