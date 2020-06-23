Москва, , 23:43 — REGNUM Заявления о многомиллионных долгах России перед Киевом — свидетельство «паразитического государства», оценил российский политик Алексей Пушков очередные требования украинского МИД.

Об этом Пушков сообщил 23 июня на своей странице в Twitter.

Ранее замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил журналистам, что Москва с 2014 года задолжала Киеву несколько сотен миллионов долларов за аренду военно-морских баз в Крыму.

«В Киеве теперь мечтают получить с России «сотни миллионов долларов», которые она якобы задолжала Украине с 2014-го за базирование Черноморского флота. Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки», — написал по этому поводу Пушков.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский выявил «засранцев» среди украинских водителей-дальнобойщиков