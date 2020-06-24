Санкт-Петербург, , 00:01 — REGNUM Жители Петербурга с 25 июня смогут вновь получать плановую медицинскую помощь в стационарах и амбулаторных условиях, чего они были лишены в связи с пандемией коронавируса и закрытием медучреждений для предотвращения распространения инфекции.

Машина скорой помощи в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Это решение принято 23 июня главным санитарным врачом Петербурга Наталией Башкетовой. Как сообщало ИА REGNUM, с 22 июня в городе уже возобновлено санаторно-курортное лечение пациентов по медицинским показаниям и медицинская реабилитация.

А с 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медпомощи в стационарных и амбулаторных условиях. По понятным причинам эта мера пока не коснется стационаров, перепрофилированных на лечение больных с COVID-19 или подозрением на него. Таких в Петербурге сейчас 24, в том числе федеральные учреждения.

«Кроме того, возобновляется плановая диспансеризация населения и вакцинация взрослого населения», — сообщили власти Петербурга.

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Одновременно вновь разрешается прием новых пациентов в петербургские учреждения социального обслуживания населения, такие как дома ребенка, детские дома, дома-интернаты, дома по уходу и другие. Отменяется запрет на перевод пациентов в другие аналогичные учреждения, который был введен для предотвращения заноса коронавируса.

Все организации, которым разрешено возобновить прием пациентов, обязаны обеспечить безопасные условия своей деятельности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Порядок возобновления плановой медпомощи в стационарах и амбулаторно будет разработан Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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