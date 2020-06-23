Кишинёв, , 23:18 — REGNUM Молдавская оппозиционная партия Платформа DA, ранее заявившая о намерении отправить в отставку правительство Иона Кику и сформировать собственный кабмин, представила «программу действий нового правительства» на первые 100 дней. Как передает ИА REGNUM, лидер партии Андрей Нэстасе заявил, что главным приоритетом будет борьба с эпидемией коронавируса.

«Теневое правительство» намерено изолировать очаги распространения инфекции, повышать меры защиты медицинского персонала и поощрять врачей, которые лечат больных, а также штрафовать всех, кто нарушают меры безопасности, предпринимаемые для борьбы с коронавирусом, включая высокопоставленных чиновников.

Речь, судя по всему, идет о президенте Игоре Додоне, которого оппозиция критикует за игнорирование противовирусных мер. В частности Додон много передвигается по стране, и появляется на большинстве встреч с гражданами без защитной маски.

Кроме того «теневое правительство» обещает льготы бизнесу и местным производителям, сократить все не срочные бюджетные расходы и повысить пособия.

Отметим, что у партии Платформа DA всего 12 из 101 депутата в парламенте. При этом даже их ближайший политический партнер по бывшему блоку ACUM — партия «Действие и солидарность» Майи Санду — не готова разыграть сценарий смены правительства, который предлагает DA.

Зато его уже поддержали партия «Шор» Илана Шора и депутатская группа Pro Moldova, близкая к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку. Однако даже вместе у них недостаточно голосов ни для отставки правительства Кику, ни для назначения нового правительства.