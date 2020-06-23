Сыктывкар, , 23:10 — REGNUM Три политические партии определились с кандидатами на пост главы Коми. Об этом на пресс-конференции заявил республиканского избиркома Дмитрий Митюшев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коммунистическая партия социальной справедливости выдвинулаСергея Пономарева. Региональное отделение партии «Зеленая альтернатива» — главу республиканского союза регби Виктора Бетехтина, ЛДПР — усинского депутата Андрея Никитина.

Прием документов для регистрации в качестве кандидата стартует с 24 июня. Досрочные выборы главы Коми назначены на 13 сентября.

Напомним, ранее врио главы Коми Владимир Уйба заявил, что намерен остаться на посту главы республики как минимум на 10 лет.