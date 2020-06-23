Каир, , 23:10 — REGNUM Правительство Египта проводит консультации с представителями стран Европы для недопущения любого турецкого вторжения в стратегически важный ливийский город Сирт, сообщает 23 июня телеканал Al Arabiya со ссылкой на анонимные источники.

Кроме того, телеканал утверждает, что в Анкару уже направлены предупреждения, не рекомендующие Турции предпринимать какие-либо попытки вторжения в нефтеносные районы Ливии.

Представители ряда стран НАТО настаивают на прекращении боевых действий и «уход Турции из Сирта».

При этом отмечено, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара отвергает «турецкие условия» перемирия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что он не исключает вероятности военного вмешательства в Ливии с целью «прекращения кровопролития в соседней стране и обеспечения безопасности границ» Египта.

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