Тверь, , 23:06 — REGNUM Перечень поручений по итогам обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России сформирован в Тверской области. Об этом 23 июня заявил губернатор Игорь Руденя на заседании президиума правительства Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«Особое внимание необходимо обратить на поручения, которые непосредственно касаются наших региональных полномочий — это продолжение реализации пакета мер поддержки наших граждан, в том числе выплаты на детей, меры поддержки по рынку труда, по льготной ипотеке. Обязательно участие региона в программе по дополнительной поддержке региональных бюджетов из федерального бюджета», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор также поручил подготовить изменения в региональное законодательство в части исполнения поручения президента о снижении налогов для IT-бизнеса, а также возраста, с которого можно получить статус самозанятого, с 18 до 16 лет.

В числе поручений главы государства — выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле, выплаты по 3 тыс. на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе для семей, где оба родителя потеряли, сохранение на два месяца выплат медикам, а также социальным работникам, которые трудятся вахтовым методом в целях недопущения вспышек заболевания коронавирусом в учреждениях соцзащиты. Также Владимир Путин сообщил, что льготная ипотека под 6,5% годовых будет распространена на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах — до 12 млн рублей. Проценты по страховым взносам в IT-сфере будут снижены с 14% до 7,6%, налог на прибыль будет 3% вместо 20%.Также президент сообщил, что в дополнение к 200 млрд рублей, уже выделенным на борьбу с коронавирусом, регионы страны получат еще 100 млрд рублей.