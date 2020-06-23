Белград, , 22:56 — REGNUM После парламентских выборов 21 июня Сербия получит почти однопартийный парламент. Такое мнение ИА REGNUM высказал историк-балканист, сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

По словам эксперта, если мы проанализируем провозглашенные результаты без учета явки, то станет ясно, что президент Сербии Александр Вучич последовательно расширяет монополию своей партии во всей сербской политической системе, в первую очередь, в парламенте.

«По всем имеющимся расчетам, Сербская прогрессивная партия должна получить около 190 депутатских мандатов из 250. Это значит, что партия Вучича контролирует не просто большинство, а конституционное большинство в парламенте. Более того, в парламент, несмотря на сниженный избирательный барьер, кроме правящей, прошли всего лишь две партии. При этом я не считаю партии национальных меньшинств, которые проходят в парламент по гарантированным квотам. Из больших общенациональных партий в новом составе парламента будут представлены только Сербская прогрессивная партия Вучича, Социалистическая партия его коалиционного партнера и министра иностранных дел Ивицы Дачича и небольшая партия Александра Шапича СПАС. Партии, которые десятилетиями присутствовали на сербской политической сцене, такие, как Радикальная и Либерально-демократическая, даже до этого сниженного барьера не дошли», — рассказал российский историк.

Энгельгардт также отметил, что крупные оппозиционные партии, объединенные в коалицию «Союз за Сербию», бойкотировали эти парламентские выборы. По его словам, несмотря на то, что Вучич приложил огромные усилия для того, чтобы обеспечить явку, официальная цифра была опубликована только после долгих пересчетов — явка незначительно превысила 50%.

«Бойкот оппозиции явно повлиял на исход выборов. Если брать электоральную историю Сербии, сербские избиратели довольно активно участвовали в голосовании, и в последние несколько циклов явка всегда уверено переходила 50%», — полагает эксперт.

Также Энгельгардт напомнил, что из-за эпидемии коронавируса в страну вернулось довольно много сербов, работающих за границей и числящихся как избиратели, но при этом никогда не приезжавших на родину, чтобы голосовать. В марте они вернулись, так как Европа закрылась на карантин, и далеко не все из них имели возможность уехать обратно, продолжил он. «Эти люди теоретически могли принять участие в голосовании, некоторые, скорее всего, так и поступили. Но несмотря на массированную кампанию по повышению явки и на применение административного ресурса, окончательная цифра проголосовавших долго оставалась неясной», — рассказал историк.

По словам Энгельгардта, политическая обстановка в Сербии останется поляризованной. Он напомнил, что одновременно с выборами в республиканский парламент проводились выборы в парламент Воеводины и в местные органы власти. Практически везде на локальном уровне победила Сербская прогрессивная партия, продолжил эксперт. «Исключений мало — например, город Чаетина на юге Сербии, где оппозиционному политику Милану Стаматовичу удалось сохранить за собой контроль над муниципалитетом. Но в большинстве случаев там, где ранее в муниципалитетах были у власти оппозиционные партии, теперь к власти пришли представители Сербской прогрессивной партии», — рассказал Энгельгардт.

По его мнению, это тоже может обострить политическую напряженность, так как оппозиция полностью вытеснена из всех учреждений.

«К тому же, известно, что в оппозиционной среде шла большая полемика, стоит ли принимать участие в выборах. Лидер «Движения свободных граждан» Сергей Трифунович после долгих колебаний все-таки пошел на выборы. Его движение потерпело крайне болезненную неудачу. Таким образом, получилось, что те оппозиционные политики, которые выступали за бойкот были правы», — заявил эксперт.

Отвечая на вопрос, какие перемены последние парламентские выборы внесли в политическую жизнь Сербии, Энгельгардт отметил, что 21 июня Александр Вучич одержал очередной политический успех — его партия расширила свой контроль над политической системой страны и перешла в фазу монополии.

«Но в нынешнем положении страны, помимо очевидных бонусов для правящей партии и ее лидера, это создает и некоторые сложности. Сейчас Сербия стоит перед очень серьезными проблемами — это и экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, который охватывает весь мир, и финишная прямая косовского урегулирования. В этой ситуации Вучич завел все приводы политического управления на один рычаг — на рычаг своей партии. Формально ему все подконтрольно. Но сейчас он не может, как раньше, лавировать и уходить от болезненных уступок по Косово, ссылаясь например, на нападки своих политических оппонентов. Вучич также попадает в уязвимое положение перед Западом, потому что европейцам достаточно сложно будет признать за Сербией статус демократической страны. Это очень сильно осложняет взаимодействие Сербии с Евросоюзом, а оно очень значимо для Белграда. Все перечисленные проблемы никуда не уйдут после этих выборов и будут так или иначе влиять на политическую обстановку в стране. Возникает парадокс — с одной стороны, избирательный результат говорит о сокрушительной победе правящей партии, но при этом получается, что качественно ситуация не изменилась. Никакого политического успокоения нет, как было бы, если бы все силы получили часть пирога соответственно своему весу и не раскачивали бы общую лодку. Сейчас ситуация далека от такого идеала», — подытожил Георгий Энгельгардт.