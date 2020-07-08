Приштина, , 10:27 — REGNUM Вечером 7 июля после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти направился в министерство иностранных дел Франции, где были подписаны два двусторонних соглашения о сотрудничестве между Францией и Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, французскую сторону на церемонии подписания представлял генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр.

Первое соглашение создало возможность для продолжения и интенсификации деятельности в Косово французского агентства по развитию. Данное соглашение создало основу сотрудничества между правительством Косово и Французским банком развития в сфере энергетики, здравоохранения, водоснабжения, цифровых технологий и профессионального обучения.

Второе соглашение позволят членам семей дипломатов устраиваться на работу в стране проживания.

Сообщается о том, что стороны ведут подготовку к заключению ещё целого ряда соглашений.

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