Вашингтон, , 22:54 — REGNUM В Вашингтоне продолжают рассматривать перспективы переброски части войск США из Германии в другие страны Европы, а также в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), заявил 23 июня представитель администрации США на специальном телефонном брифинге для журналистов, проведенном на тему предстоящего визита президента Польши Анджея Дуды.

Стоит отметить, что при этом представитель Белого дома отметил, что окончательных решений по этому вопросу не принято.

При этом представитель исполнительной ветви власти США утверждал, что никакие окончательные решения по поводу мест передислокации войск и их точной численности не приняты.

«Преждевременно упоминать какие-то конкретные числа применительно к каким-то конкретным точкам», — сказал ведущий брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп неоднократно заявлял журналистам о том, что США могут вывести часть войск из Германии. При этом он обвинял Берлин в нежелании трать достаточно средств на военные нужды и коллективную оборону НАТО.

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