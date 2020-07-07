Приштина, , 00:22 — REGNUM В понедельник 6 июля пресс-секретарь Европейского союза Петер Стано опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter сообщение о том, что диалог между Сербией и Косово будет возобновлен 12 июля. Несомненно, возобновившийся диалог будет проходить при активном участии Специального представителя ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака.

С целью несколько смягчить напряжение между сторонами 10 июля президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель проведут видео-конференцию с участием представителей Косово и Сербии.

Напомним, встреча президентов Косово и Сербии в Белом доме, которая должна была состояться 27 июня, была отменена после того, как Специальный трибунал по Косово опубликовал обвинительный акт в адрес президента Косово Хашима Тачи.

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