Приштина, , 23:53 — REGNUM Министр иностранных дел и по делам диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 7 июля провела телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом. Темой разговора стало приближающееся возобновление диалога между Сербией и Косово.

После беседы на своей странице в социальной сети Twitter Харадинай-Стубла заявила следующее:

Мелиза Харадинай-Стубла Принципиальная позиция германского государства сыграла ключевую роль для исключения опасной идеи изменения границ на Балканах. Я выражаю глубокую благодарность Хайко Маасу и Германии за постоянную поддержку. Для Косово Германия — надежный партнер на евроатлантическом пути. По-прежнему мы с напряжением ожидаем либерализации визового режима.

В свою очередь, глава МИД ФРГ заявил, что он счастлив благодаря скорому возобновлению диалога между Сербией и Косово. Политик подчеркнул, что Западные Балканы станут ключевым направлением деятельности Германии на посту председательницы Совета ЕС.

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