Приштина, 7 июля 2020, 23:53 — REGNUM Министр иностранных дел и по делам диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 7 июля провела телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом. Темой разговора стало приближающееся возобновление диалога между Сербией и Косово.
После беседы на своей странице в социальной сети Twitter Харадинай-Стубла заявила следующее:
В свою очередь, глава МИД ФРГ заявил, что он счастлив благодаря скорому возобновлению диалога между Сербией и Косово. Политик подчеркнул, что Западные Балканы станут ключевым направлением деятельности Германии на посту председательницы Совета ЕС.
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