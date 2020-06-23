Бужумбура, 23 июня 2020, 22:49 — REGNUM Национальная ассамблея Бурунди одобрила назначение Алена-Гийома Буньони на должность премьер-министра страны, сообщили 23 июня в пресс-службе бурундийского правительства.
В пользу Буньони высказались 92 депутата из 94-х.
Напомним, кандидатура Буньони была предложена новым президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе. До этого Буньони являлся министром общественной безопасности страны.
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