Приштина, 24 июня 2020, 08:18 — REGNUM Правительство Косово во вторник 23 июня объявило террористической организацией движение «Хезболла».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, предложение об объявлении террористическими как политических, так и военизированных образований движения было внесено министром иностранных дел Косово Мелизой Харадинай-Стубла.
Днем ранее Германия провозгласила ливанское движение Хезболла террористическим и запретила его деятельность на своей территории. Движение считается террористическим в США, Великобритании, Израиле, Саудовской Аравии, однако не признано таковым в России.
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