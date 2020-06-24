Приштина, , 08:18 — REGNUM Правительство Косово во вторник 23 июня объявило террористической организацией движение «Хезболла».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, предложение об объявлении террористическими как политических, так и военизированных образований движения было внесено министром иностранных дел Косово Мелизой Харадинай-Стубла.

Мелиза Харадинай-Стубла Совершение такого важного шага внесет вклад в продолжение тесного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, нашего стратегического союзника, Евросоюзом и другими партнерами, а также для устранения рисков, которые угрожают Республике Косово и её партнерам.

Днем ранее Германия провозгласила ливанское движение Хезболла террористическим и запретила его деятельность на своей территории. Движение считается террористическим в США, Великобритании, Израиле, Саудовской Аравии, однако не признано таковым в России.

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