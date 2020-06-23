Хмеймим, Сирия, , 22:31 — REGNUM Российские средства ПВО вечером 22 июня сбили два беспилотных летательных аппарата боевиков в районе авиабазы Хмеймим, сообщил 23 июня начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

Он отметил, что сбитые дроны относились к БПЛА ударного типа.

«Около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим и населенному пункту Джебла провинции Латакия беспилотные летательные аппараты», — сказал Александр Щербицкий.

«Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», — добавил начальник российского Центра.

Пострадавших среди личного состава нет, российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в штатном режиме.

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