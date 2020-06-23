Каир, , 21:55 — REGNUM Расширения террористической деятельности в Ливии не станет терпеть Египет, сообщили 23 июня в пресс-службе египетского МИД.

Комментируя не прекращающуюся гражданскую войну в Ливии, египетский министр иностранных дел Самех Шукри заявил в ходе переговоров Лиги арабских государств:

«Египет давно предупреждал об опасности распространения терроризма в Ливии, не терпел и не станет терпеть впредь терроризма и его пособников, примет все меры, чтобы не дать братской Ливии и её благородным сыновьям оказаться под властью террористических группировок и вооружённых формирований ополченцев».

По словам египетского дипломата, в Ливии продолжается «иностранное вмешательство», которое выступает на стороне террористических группировок. Это не только разрывает Ливию изнутри, но и вредит другим арабским странам, как, впрочем, и всеми миру.

Шукри призвал коллег по Лиге арабских государств добиться прекращения этой опасной ситуации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание Лиги арабских государств, посвящённое ситуации в Ливии, состоялось сегодня, 23 июня. По итогам встречи объединение опубликовало коммюнике, согласно которому оно выступает в поддержку прекращения разъединённого состояния Ливии, раздираемой гражданской войной.

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