Каир, 23 июня 2020, 21:55 — REGNUM Расширения террористической деятельности в Ливии не станет терпеть Египет, сообщили 23 июня в пресс-службе египетского МИД.
Комментируя не прекращающуюся гражданскую войну в Ливии, египетский министр иностранных дел Самех Шукри заявил в ходе переговоров Лиги арабских государств:
По словам египетского дипломата, в Ливии продолжается «иностранное вмешательство», которое выступает на стороне террористических группировок. Это не только разрывает Ливию изнутри, но и вредит другим арабским странам, как, впрочем, и всеми миру.
Шукри призвал коллег по Лиге арабских государств добиться прекращения этой опасной ситуации.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание Лиги арабских государств, посвящённое ситуации в Ливии, состоялось сегодня, 23 июня. По итогам встречи объединение опубликовало коммюнике, согласно которому оно выступает в поддержку прекращения разъединённого состояния Ливии, раздираемой гражданской войной.
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