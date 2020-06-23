Чебоксары, , 21:54 — REGNUM За решение поддержать кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева на выборах 13 сентября единогласно проголосовали делегаты конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе рабочего визита в республику отметил, что знает Олега Николаева как человека, любящего свой родной регион.

Секретарь Генсовета «Единой России» отметил, что только при тесном взаимодействии партии и исполнительной власти на всех уровнях возможно выполнить задачи, которые ставит Президент.

В свою очередь, Олег Николаев заявил, что ему была важна поддержка «Единой России» как партии большинства в регионе.

«Очень важно выстраивать коммуникацию власти с народом через депутатов и наоборот. Через обсуждение вырабатывать эффективные решения и правильно расставлять приоритеты», — сказал Олег Николаев.

Напомним, Президиум Генсовета «Единой России» принял решение поддержать еще четырех кандидатов-самовыдвиженцев на губернаторских выборах, которые состоятся осенью. Это Игорь Кобзев (Иркутская область), Владимир Солодов (Камчатский край), Владимир Уйба (республика Коми) и Дмитрий Махонин (Пермский край).