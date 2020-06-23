Москва, , 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 23 июня.

Напомним, что видеообращение Владимира Путина транслировалось центральными телеканалами начиная с 17:00 по московскому времени. Телеканалы утверждали, что телеобращение транслируется в прямом эфире. Однако на наручных часах Владимира Путина отчетливо было видно время: около 15:00.

Песков отметил, что данное видеообращение не было показано в прямом эфире, но было записано сразу перед ним.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеообращение Путина длилось 51 минуту. Глава государства отметил, что в целом с эпидемией коронавируса в России удалось справиться. Кроме того, Путин огласил новые меры поддержки граждан и бизнеса.