Бишкек, , 21:41 — REGNUM Первомайский районный суд киргизской столицы признал бывшего генерального прокурора Киргизии Индиру Джолдубаеву виновной по делу о незаконном освобождении из тюрьмы «вора в законе» Азиза Батукаева.

Судья Эмилбек Каипов приговорил Джолдубаеву, занимавшую во время тех событий пост заведующей отделом судебной реформы и законности аппарата президента, к выплате штрафа в размере 5 млн сомов (4,6 млн рублей).

Также суд лишил экс-генпрокурора всех государственных наград, чина государственного советника и звания почетного юриста Киргизии.

Отметим, что по словам самой Индиры Джолдубаевой, она не согласна с приговором суда и намерена попытаться обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

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