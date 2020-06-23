Москва, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи полностью поддерживает инициативу президента РФ по поддержке IT-индустрии в части изменения налоговых подходов и снижения страховых взносов, заявил председатель комитета, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.
Ранее профильный комитет обращался в Правительство по вопросу поддержки IT-индустрии — эту же позицию разделяло и Министерство цифрового развития.
При этом привлечению специалистов в отрасль будет способствовать и распространение режима самозанятости на все регионы, поскольку сейчас многие «вчерашние школьники» самостоятельно запускают различные проекты в сфере IT.
Напомним, во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил снизить для IT-отрасли ставку страховых взносов с 14% до 7,6% и ставку налога на прибыль с 20% до 3% на бессрочной основе. Таким образом, налогообложение IT-сектора в России может стать одним из самых низких в мире, указал глава государства.
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