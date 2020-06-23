Москва, , 21:34 — REGNUM Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи полностью поддерживает инициативу президента РФ по поддержке IT-индустрии в части изменения налоговых подходов и снижения страховых взносов, заявил председатель комитета, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

«Период пандемии сказался негативно на отрасли, так как ухудшил экономическое положение многих IT-компаний. Несомненно, озвученные главой государства предложения изменят ситуацию — они дадут возможность для роста и притока инвестиций в эту отрасль, а сами компании получат налоговую передышку. Тем более, что изменения носят бессрочный характер», — отметил Александр Хинштейн.

Ранее профильный комитет обращался в Правительство по вопросу поддержки IT-индустрии — эту же позицию разделяло и Министерство цифрового развития.

«Мы рады, что заявление Президента полностью соотносится с позицией экспертного сообщества, профессиональной отрасли, законодателей и исполнительной власти. В свою очередь профильный комитет максимально оперативно примет все необходимые изменения для того, чтобы инициативы главы государства заработали быстрее. Отрасль этого сегодня очень ждет», — подчеркнул парламентарий.

При этом привлечению специалистов в отрасль будет способствовать и распространение режима самозанятости на все регионы, поскольку сейчас многие «вчерашние школьники» самостоятельно запускают различные проекты в сфере IT.

«Мы уверены, что и это предложение послужит общему делу. Конечно же, для молодых людей с живыми, яркими идеями, «быстрыми» мозгами и желанием изменить мир — это серьезный шанс, которым, я уверен, воспользуются многие», — резюмировал он.

Напомним, во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил снизить для IT-отрасли ставку страховых взносов с 14% до 7,6% и ставку налога на прибыль с 20% до 3% на бессрочной основе. Таким образом, налогообложение IT-сектора в России может стать одним из самых низких в мире, указал глава государства.

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