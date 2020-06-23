Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Комментируя ситуацию с запретом на продажу оружия Ирану, действие которого в рамках так называемой ядерной сделки завершается в 2020 году, Помпео заявил, что конец эмбарго в октябре — это путь к началу экспорта иранцами российских и китайских истребителей, а именно Су-30 и J-10.

Американский дипломат пояснил, что Вашингтон не хочет подвергать опасности страны Европы и Азии, а потому никак не может допустить прекращения действия оружейного эмбарго в отношении Тегерана:

«Соединённые Штаты никогда не допустят этого».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрет на продажу оружия в Иран действует пятый год — с момента заключения «ядерной сделки». Американцы вышли из сделки и уже продлили оружейное эмбарго ещё на год, но остальные участники договора, в том числе Россия и Китай, активно выступают в его защиту.

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