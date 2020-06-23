23 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 20:54 — REGNUM Не так давно на встрече с президентом РФ представители IT-компаний предлагали меры, которых, на их взгляд, не хватает России для того, чтобы не допустить оттока IT-специалистов из страны и создать условия для развития этого вида бизнеса не хуже, чем, допустим, в Сингапуре. Так, например, президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров, который предсказывал на встрече предстоящий отток IT-специалистов из страны после пандемии, несмотря на отсутствие таковых планов ранее, предлагал ряд мер для предотвращения негативного развития событий в этой отрасли. В частности звучало предложение о бессрочном продлении льгот на страховые взносы. По итогам встречи президент страны дал поручение правительству разработать параметры налогового маневра для российской IT-отрасли. Премьер-министр Михаил Мишустин предлагает снизить для IT-компаний страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Глава правительства предлагал также отменить и НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии. Налоговые льготы, в соответствии с параметрами, разработанными правительством, предполагалось сделать бессрочными и ориентированными на все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке. Такие меры должны способствовать возвращению из других юрисдикций в Россию IT-компаний, созданных россиянами. Известно, что в зарубежных юрисдикциях находятся крупнейшие компании — разработчики софта с российскими корнями, которые еще в 90-х начинали свою деятельность в России с импорта техники в страну.

Информационные технологии

В ходе своего выступления перед нацией Владимир Путин еще раз подчеркнул значимость IT-отрасли для экономики страны, впрочем, как и в целом развития бизнеса в России, и подтвердил необходимость введения части тех параметров, которые легли в основу разработанных правительством мер поддержки. Президент предложил существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда IT-компаний. В целом для малого и среднего бизнеса, по словам Путина, уже вдвое — до 15% была понижена ставка по страховым взносам, а для данной отрасли ставка будет снижена еще вдвое — до 7,6%, причем ее действие будет бессрочным. Одновременно с этим, будет снижена ставка налога на прибыль с 20 до 3%. Срок действия такой минимальной ставки также будет бессрочным. Как подчеркнул президент, эта ставка лучше, чем в ирландской или индийской юрисдикциях, можно сказать, самая низкая ставка в мире. Подобная беспрецедентная поддержка должна стать хорошим подспорьем для разработчиков софта, осуществляющих экспорт. Собственно, налоговая реформа и должна по замыслу стимулировать экспорт российского софта и поддержать его разработчиков в условиях падающего спроса на внутреннем рынке. Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний, повысив их конкурентоспособность, тогда как сниженный налог на прибыль должен выступить стимулом для возвращения IT-компаний, основанных россиянами, в страну из других юрисдикций.

Между тем, думается, не стоит ожидать, что возвращение IT-компаний с российскими корнями произойдет сегодня или в ближайший год. Просто потому, что крупнейшие компании уже довольно давно и прочно обосновались в других юрисдикциях по объективным причинам, среди которых возможность стабильно и выгодно работать. Сейчас, когда для них станут действовать выгодные условия, пусть даже более выгодные, чем в других юрисдикциях — это еще не повод принимать решения на скорую руку. Скорее всего, компании будут осматриваться и, возможно, еще дополнительно «торговаться», выбивая себе дополнительные льготы. Судя по встрече с президентом РФ, айтишники — народ пробивной, который не стесняется выдвигать свои условия, причем сейчас, зная, насколько остро желание России победить другие страны в процессе развития высокотехнологичного производства. Более того, возникло впечатление, что представители отрасли не просто доносят до президента свои проблемы, а прибегают к шантажу, мол, если не хотите, чтобы уезжали из страны специалисты, дайте лучшие условия.

Обращение Владимира Путина к гражданам России Kremlin.ru

Собственно, один из резидентов Сколково — разработчик ПО для цифровых документов, сооснователь Credentia Константин Сальников, комментируя объявленные президентом льготы для IT-компаний, уже заявил ИА REGNUM, что предложение касательно налогового маневра в IT-отрасли сыграет позитивную роль в большей степени для крупных игроков с большой базой, а чтобы поддержать весь рынок, необходимо проработать и другие стимулы, в частности компенсационные. По словам Сальникова, «такая инициатива уже обсуждалась на совещании по итогам развития отрасли связи и ИТ с президентом. Речь идет о компенсации 50% расходов предприятиям, которые закупают отечественное ПО». Так что вполне можно ожидать, что и крупные компании для того, чтобы вернуться в Россию, попросят дополнительных мер поддержки, которые подразумевают подключение и политических инструментов: не только компенсировать расходы предприятиям, но и обязывать их закупать исключительно отечественный софт. Хотя, если госкомпании еще можно обязать устанавливать отечественные программы, то как быть с коммерческими предприятиями?

Однако разработать меры поддержки — полбеды, теперь, видимо, правительству предстоит определить, кто же эти самые разработчики софта, которые могут воспользоваться такими беспрецедентными льготами. Разработчики различных незатейливых приложений, которые являются посредниками в предоставлении каких-либо услуг, например, туристических, являются разработчиками софта? Вероятно, да. Тогда в каких параметрах может оцениваться экспорт подобного софта?