Оренбург, , 20:39 — REGNUM Бывший вице-мэр Оренбурга Геннадий Борисов подробно рассказал, как и зачем передавал взятку своему тогдашнему руководителю, бывшему мэру Евгению Арапову. Допрос состоялся в Ленинском райсуде, пишут СМИ.

В частности, Борисов заявил, что отдал градоначальнику часть полученной ранее взятки. Сделал он это якобы для того, чтобы задобрить его и не потерять работу.

Как сообщало ИА REGNUM, Арапов проходит обвиняемым по уголовному делу о коррупционных преступлениях. А Борисов ранее был осуждён за подобные преступления. Сейчас он отбывает срок в колонии.

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