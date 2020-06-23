Донецк, , 20:29 — REGNUM Четыре с половиной тонны боеприпасов было выпущено по территории ДНР украинскими формированиями за две недели, сообщает 23 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Речь идёт о периоде с 9 по 23 июня 2020 г., который прошёл между заседаниями подгруппы по безопасности Контактной группы в Минске.

За это время ВСУ выпустили по земле, на которой живут мирные граждане ДНР, свыше 620 боеприпасов. Были выпущены, в том числе, миномётные мины крупных калибров и гаубичные снаряды общей массой четыре с половиной тонны.

Комментируя эти данные, Алексей Никоноров, официальный представитель ДНР на переговорах в Минске, отметил, что уровень общей эскалации несколько снизился, но ситуация остаётся напряжённой по вине Киева.

Никоноров «За последние две недели, с момента нашей предыдущей встречи, трое гражданских лиц стали жертвами обстрелов ВФУ — погиб один и ранены двое мирных жителей республики».

Кром того, в ДНР в результате агрессии украинской стороны получили повреждение 12 объектов инфраструктуры и жилья, в том числе в Докучаевске, в окрестностях Горловки, а также на западе и севере Донецка и на юге ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 июня ВСУ три раза обстреляли территорию ДНР.

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