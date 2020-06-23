Киев, , 20:27 — REGNUM Председатель украинского нацсовета реформ, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что «прыгал по фонтанам» до семи утра вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом экзотический грузинско-украинский политический деятель сообщил 23 июня в передаче «В гостях у Дмитрия Гордона».

По его словам, когда Саакашвили был президентом Грузии, многие зарубежные политики любили туда приезжать.

«А я всегда гостей всех принимал, возил их вокруг, мы бегали по чертовым колесам. Очень многие любили туда ездить: Хиларри, Трамп, Джон Маккейн был раз десять. Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали», — заявил Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен в розыск и заочно приговорен к тюремному заключению.

В мае 2020 года президент Украины Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

Связаны ли эти обстоятельства с «прыжками по фонтанам», Саакашвили не рассказывает.

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