Киев, , 20:08 — REGNUM Масштабная экономическая катастрофа угрожает Украине. Об этом 23 июня заявил глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона», которая была выложена на Youtube-канале журналиста.

По словам Саакашвили, Украине угрожает самая масштабная экономическая катастрофа, и призвал не делать вид, что ничего не происходит. Как уточнил политик, многие украинские семьи могут оказаться в буквальном смысле на грани голода.

Саакашвили отметил, что для преодоления тяжёлых времён всем нужно тяжело работать. При этом политик сказал, что знает способ, как исправить ситуацию за 100 дней. Однако какие шаги для этого нужно предпринять, Саакашвили не уточнил.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении досудебного расследования на Украине по делу о выдворении Саакашвили в Польшу.

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